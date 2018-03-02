Американскому веб-сервису пришлось пережить крупнейшую DDoS-атаку в истории интернета

СЕГОДНЯ 16:48 2018-03-02T16:48:39+03:00

Ее мощность составила более 1,35 терабита в секунду, что удивило даже бывалых IT-специалистов

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Хакеры атаковали американский веб-сервис GitHub. Как утверждают разработчики ресурса, попытка вывести его из строя практически удалась. Мощность DDoS-атаки составила более 1,35 терабита в секунду.

Как сообщает издание Wired, хакерам удалось «уронить» все серверы ресурса примерно на десять минут. Данный факт не прошел не замеченным для пользователей. Практически сразу посыпались сообщения о недоступности веб-ресурса.

«Мы никогда не сталкивались с атаками мощностью в 1,35 терабита в секунду», — рассказал вице-президент по безопасности Akamai Джош Шаул, добавив, что на этот раз хакерам удалось провести самую крупную-атаку в своей истории.

Программистам компании пришлось провести довольно кропотливую работу. В считанные минуты, чтобы «реанимировать» серверы, была сделана маршрутизация всех данных через собственные центры защиты. Вредоносные пакеты трафика были выявлены и отсеяны, в следствии чего атака была полностью отражена.

GitHub является крупнейшейя веб-платформой программного обеспечения. Она была запущена в 2008 году.