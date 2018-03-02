Спортсменка КНДР избежала наказания за положительную допинг-пробу

СЕГОДНЯ 16:23 2018-03-02T16:23:58+03:00

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Член женской сборной по хоккею КНДР Ким Унь Янг избежала дисквалификации за употребление допинга. В ее пробе обнаружили запрещенный гидрохлоротиазид. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Спортивный арбитражный суд (CAS) установил, что доля вещества в пробе была ниже установленного WADA предела. В сообщении говорится, что все остальные пробы спортсменки оказались чистыми, а гидрохлоротиазид попал в одну из проб из загрязненных пищевых продуктов.

IIHF собирается проработать с WADA вопрос ограничений для некоторых веществ, которые могут легко попасть в пробу не по воле спортсмена.

Как сообщал сайт kp.ru, на Олимпиаде в Пхенчхане лишили достигнутых результатов двух российских спортсменов из-за положительных проб: керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистку Надежду Сергееву. Спортсмены отрицают намеренное употребление допинга, Крушельницкий предполагает, что ему подсыпали запрещенное вещество в еду.