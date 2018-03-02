2018-03-02T16:20:15+03:00
Политика

Путин рассказал, при каких условиях Россия может применить ядерное оружие

Ранее президент РФ раскрыл секретные разработки новейших вооружений, аналогов которым нет ни у кого в мире
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Россия может использовать ядерное вооружение лишь в ответ на ядерный удар или при возникновении угрозы существованию страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

"Существует две причины, которые могут заставить нас применить ядерное оружие: нападение на нас с применением ядерного оружия или нападение на РФ с использованием обычного оружия в случае, если существует угроза существованию российского государства", - сказал глава государства в интервью телеканалу NBC.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во время оглашения Послания Федеральному собранию Путин раскрыл секретные разработки новейших российских вооружений, среди которых межбаллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Авангард", авиационная противокорабельная ракета "Кинжал", а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами.

Таким образом президент РФ ответил на размещение ПРО НАТО вблизи наших границ, несмотря на все протесты.

"Нас никто не слушал - послушайте сейчас", - подчеркнул глава государства

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