Путин рассказал, при каких условиях Россия может применить ядерное оружие
Россия может использовать ядерное вооружение лишь в ответ на ядерный удар или при возникновении угрозы существованию страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
"Существует две причины, которые могут заставить нас применить ядерное оружие: нападение на нас с применением ядерного оружия или нападение на РФ с использованием обычного оружия в случае, если существует угроза существованию российского государства", - сказал глава государства в интервью телеканалу NBC.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что во время оглашения Послания Федеральному собранию Путин раскрыл секретные разработки новейших российских вооружений, среди которых межбаллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Авангард", авиационная противокорабельная ракета "Кинжал", а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами.
Таким образом президент РФ ответил на размещение ПРО НАТО вблизи наших границ, несмотря на все протесты.
"Нас никто не слушал - послушайте сейчас", - подчеркнул глава государства