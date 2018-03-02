Путин поздравил президента Болгарии со 140-летием освобождения страны от османского ига

СЕГОДНЯ 16:22 2018-03-02T16:22:25+03:00

При этом глава России выразил уверенность, что общие исторические традиции будут и дальше служить надежной основой развития сотрудничества между Москвой и Софией

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Президент России Владимир Путин поздравил своего болгарского коллегу Румена Радева с 140-летием освобождения страны от османского ига.

«Примите сердечные поздравления по случаю знаменательной даты - 140-летия освобождения Болгарии от османского ига», - говорится в послании российского лидера, текст которого опубликован на сайте главы Болгарии.

Также там отмечается, что восстановить древнюю болгарскую государственность 140 лет назад удалось благодаря мужеству, твердости и самопожертвованию русских воинов и болгарских ополченцев, сражавшихся плечом к плечу на Шипке и под Плевной.

Кроме того, наш президент выразил уверенность, что «общие исторические традиции, крепкие связи дружбы и взаимопомощи, культурная и духовная близость» будут и дальше служить надежной основой развития сотрудничества между Москвой и Софией.

СПРАВКА «КП»

24 апреля 1877 года началась Русско-турецкая война 1877-1878 годов. В Болгарии она получила название Освободительной войны. Закончилась же она 3 марта 1878 года, когда между Россией и Османской империей был подписан Сан-Стефанский мирный договор. По этому договору Болгария становилась независимым государством.

Стоит отметить, что Болгария почти 500 лет входила в состав Османской империи - с 1396-го по 1878 год.