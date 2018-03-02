2018-03-02T16:34:58+03:00
Экономика

Сбербанк готов снизить ставку по ипотеке до 7% годовых

Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Сбербанка Герман ГрефГлава Сбербанка Герман ГрефФото: Тимур ХАНОВ
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация готова снизить ставку по ипотечным кредитам до 7% годовых.

"Будет", - сказал журналистам Греф, не уточнив сроки снижения ставки.

Позже в пресс-службе Сбербанка пояснили, что такой уровень ставок по ипотеке будет достигнут в течение одного-двух лет.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне в послании президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин призвал снизить среднюю ставку по ипотеке до 7-8% годовых. Он отметил, что стремиться нужно к 7%.

По данным главы государства, в декабре прошлого года средняя ставка рублевых ипотечных кредитов опустилась ниже 10%,. Всего в России было выдано около 1 млн ипотечных кредитов. Путин подчеркнул, что в ближайшие шесть лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семей.

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