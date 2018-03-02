Трамп благословил начало торговых войн в мире

2 Март 17:03 2018-03-02T17:03:16+03:00

Американский лидер уверен — как только США решатся на так называемые торговые войны, удастся сэкономить миллиарды бюджетных средств Фото: REUTERS

В Европе уверены: хозяин Овального кабинета своим решением об увеличении пошлин на сталь и алюминий открыл ящик Пандоры

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США не собираются терпеть убытки в угоду другим странам. Пусть даже это государства-партнеры. В условия стагнации экономики все средства хороши, а такие, как торговые ограничения — в особенности, считает глава Белого дома Дональд Трамп.

"В условиях когда наша страна теряет много миллиардов долларов на торговле с практически каждым государством, с которым ведет дела, торговые войны - это благо", - написал миллиардер в своем Twitter.

Американский лидер уверен — как только США решатся на так называемые торговые войны, удастся сэкономить миллиарды бюджетных средств, а экономика страны резко пойдет вверх. Кроме того, по мнению Трампа, США настолько сильны, что «выиграть в любой торговой войне — не составит труда».

1 марта президент США заявил о введении пошлин на сталь и алюминий для стран экспортеров данного сырья на 25% и 10% соответственно. Чем вызвал сильное раздражение у европейских партнеров.

В Германии призвали Трампа не делать необдуманных шагов, заявив, что эти меры существенно затронут немецких экспортеров. В Брюсселе же устами главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера был выражен официальный протест. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, в свою очередь, потребовал от ЕС консолидированной позиции и противодействия подобному драконовскому решению своего заокеанского коллеги.