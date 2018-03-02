2018-03-02T16:49:23+03:00
Происшествия

Произошло нападение на посольство Франции в Буркина-Фасо

Французское министерство иностранных дел призывает воздержаться от передвижений по Уагадугу
Екатерина БОЛГОВА
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В столице Буркина-Фасо произошло нападение на посольство ФранцииВ столице Буркина-Фасо произошло нападение на посольство ФранцииФото: REUTERS
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Произошло нападение на посольство Франции в Буркина-Фасо и находящийся в столице Французский институт. Позже поступили сообщения о стрельбе и взрывах в центральной части Уагадугу. По информации СМИ, вооруженные люди в масках напали на охранников.

После этого министерство иностранных дел Франции призвало воздержаться от перемещений по столице Буркина-Фасо.

"В Уагадугу произошла стрельба. Силы правопорядка реагируют на инцидент, власти усилят меры безопасности. Рекомендуется отказаться от любых передвижений по городу до восстановления порядка, а также оставаться в безопасном месте", — сообщается на сайте французского внешнеполитического ведомства.

Также рекомендуется следить за местной прессе и выполнять рекомендациям властей.

Спецпосланник МИД Франции по Сахелю Жан-Марк Шатаньер сообщил в своем микроблоге в Twitter, в Уагадугу произошел теракт.

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