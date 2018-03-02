Ученые обнаружили нейронную «ось старения»

2 Март 17:00 2018-03-02T17:00:09+03:00

За процесс старения у живых существ отвечают два типа нейронов

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Американские ученые обнаружили так называемую «ось старения» в организме человека. Оказалось, что процесс возрастного угасания контролирует не только мозг, но и кишечник.

Исследователи Мичиганского университета изучали круглого червя Caenorhabditis elegans и выяснили, что за процесс старения у этих существ отвечают два типа нейронов. Они реагируют на изменение температуры окружающей среды и посылают сигналы в пищеварительную систему, влияя на активность генов. Эту систему органов биологи и назвали «осью старения», передает телеканал «360».

Исследователи полагают, что подобный механизм есть и в организме человека. В частности, известно, что внешние стимулы, например, потребление большого количества углеводов, негативно влияют на продолжительность жизни.

Как установили биологи, один тип нейронов – IL-1 – реагирует на холод и способствует выделению серотонина в тканях кишечника. Этот сигнал улавливают рецепторы, повышающие активность белка, который влияет на продолжительность жизни, пишет сайт «Дни.ру».