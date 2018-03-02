Еврокомиссия следит за ситуацией с поставками российского газа через Украину

2 Март 17:03 2018-03-02T17:03:07+03:00

Тем временем Киев заверяет своих европейских партнеров в том, что запасов в газохранилищах страны достаточно

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В пятницу, 2 марта, в Европейской комиссии заявили, что внимательно следят за поставками российского газа через территорию Украину и готовы работать с Москвой и Киевом по этому вопросу. Причем, как отметила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен, в настоящее время никаких проблем с поставками голубого топлива в Европу не наблюдается.

«В соответствии с имеющейся у нас на данный момент информацией, потоки газа в Евросоюз нормальны и стабильны. Но мы очень внимательно следим за ситуацией», - сказала Итконен.

Между тем, по словам представителя Еврокомиссии, Украина ранее заверила своих европейских партнеров в том, что запасов в газохранилищах страны достаточно.

Отметим, в последнее время взаимодействие с незалежной по вопросу газовых поставок усложнилось. Причем, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 1 марта, президент Украины Петр Порошенко даже призывал арестовать активы «Газпрома».