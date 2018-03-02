Стало известно, кто объявит лучший фильм на церемонии «Оскара»

2 Март 17:05 2018-03-02T17:05:30+03:00

Это снова будут актеры, ставшие участниками скандала на прошлогоднем мероприятии

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Лучший фильм на церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» по итогам 2017 года вновь объявят актеры Фэй Данауэй и Уоррен Битти, которые были участниками скандала на прошлогоднем мероприятии.

Напомним, на церемонии «Оскар 2016» Данауэй и Битти объявили победителем фильм «Ла-Ла Ленд», хотя на самом деле награда предназначалась картине «Лунный свет». Позже ответственность за инцидент взяла на себя аудиторская компания PricewaterhouseCoopers.

Эти же актеры объявят номинантов и победител той же самой категории, что и в прошлом году. Как сообщает Fox News, Данауэй и Битти увидели на репетициях церемонии.

Церемония вручения премии «Оскар» состоится 4 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Голосование уже подошло к концу. На награду в номинации "Лучший фильм" пртенедуют 9 картин, среди которых "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Форма воды" Гильермо дель Торо, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина МакДона, сообщал сайт kp.ru.