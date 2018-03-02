Путин поздравил Армена Саркисяна с избранием президентом Армении

2 Март 17:21 2018-03-02T17:21:35+03:00

Также глава нашего государства выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между Москвой и Ереваном

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В пятницу, 2 марта, президент РФ Владимир Путин поздравил Армена Саркисяна с избранием на пост президента Армении. При этом российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие отношений наших двух стран, а также на углубление евразийской интеграции.

«Глава российского государства выразил уверенность, что деятельность Армена Саркисяна на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и углублению евразийской интеграции на благо братских народов двух стран», - сообщается на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу парламент Армении избрал президентом страны Армена Саркисяна, который ранее возглавлял правительство, а также был послом республики в Великобритании. Как отмечалось, за его кандидатуру проголосовали 90 депутатов при необходимом минимуме в 79 голосов.