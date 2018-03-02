Песков выделил основную мысль послания Путина

2 Март 17:28 2018-03-02T17:28:07+03:00

И это не слова о разработке новейших российских вооружений

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Основной идеей послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию является технологический прорыв по всем направлениям. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что конечной целью этого выступления было не донесение милитаристских убеждений, как многие могли подумать по неким "эмоциональным причинам".

"Эта идея, о которой в самом начале акцентированно сказал президент - идея технологического прорыва, который наступит неизбежно во всем мире. И в данном случае задача России - успеть сделать этот рывок у нас, мы имеем все необходимое для этого, потому что мир идет по скачкообразной траектории развития и нам сейчас главное - оседлать эту технологическую волну", - сказал Песков журналистам.

По его словам, еще одной важной мыслью послания Путина были слова о том, что Россия всегда старается основывать сотрудничество со странами на взаимном доверии и уважении.

Между тем, ранее сайт kp.ru сообщал, что почти половина всего оглашения документа президентом РФ была посвящена разработкам новейшего оружия. Так, в частности, были показаны в действии межбаллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковая ракета "Кинжал" и крылатый блок "Авангард".