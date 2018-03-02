2018-03-02T17:47:29+03:00
Происшествия

Атаковавшие генштаб Буркина-Фасо и посольство Франции боевики нейтрализованы

Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших в результате вооруженного нападения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пожарные приступили к тушению возгорания в здании ГенштабаПожарные приступили к тушению возгорания в здании ГенштабаФото: REUTERS
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Четыре человека, атаковавшие главный офис Генерального штаба армии Буркина-Фасо и французское посольство в городе Уагадугу, были нейтрализованы сотрудниками местных правоохранительных органов.

По последним данным, люди начинают покидать свои укрытия. Официальной информации о пострадавших пока не поступало, однако, очевидцы сообщают о нескольких раненых.

Между тем, пожарные приступили к тушению огня, который возник в здании Генштаба в результате вооруженного нападения, передает Agence France Presse.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в пятницу, 2 марта, неизвестные люди в масках открыли огонь по охранникам нескольких учреждений, расположенных в центре столицы Буркина-Фасо. Специальный посланник МИД Франции по Сахелю Жан-Марк Шатаньер назвал атаку терактом.

Ни одна из действующих в стране группировок пока не взяла на себя ответственность за вооруженное нападение.

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