Атаковавшие генштаб Буркина-Фасо и посольство Франции боевики нейтрализованы
Четыре человека, атаковавшие главный офис Генерального штаба армии Буркина-Фасо и французское посольство в городе Уагадугу, были нейтрализованы сотрудниками местных правоохранительных органов.
По последним данным, люди начинают покидать свои укрытия. Официальной информации о пострадавших пока не поступало, однако, очевидцы сообщают о нескольких раненых.
Между тем, пожарные приступили к тушению огня, который возник в здании Генштаба в результате вооруженного нападения, передает Agence France Presse.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в пятницу, 2 марта, неизвестные люди в масках открыли огонь по охранникам нескольких учреждений, расположенных в центре столицы Буркина-Фасо. Специальный посланник МИД Франции по Сахелю Жан-Марк Шатаньер назвал атаку терактом.
Ни одна из действующих в стране группировок пока не взяла на себя ответственность за вооруженное нападение.