2018-03-02T18:04:15+03:00
Политика

Украинский миллионер дал рецепт окончания войны на Донбассе

Телеведущий Андрей Пальчевский предложил определить судьбу юго-востока референдумом
Алексей КАРЕЛИН
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В 2000-м году украинцы провели референдум, результаты которого руководство страны проигнорировалоВ 2000-м году украинцы провели референдум, результаты которого руководство страны проигнорировалоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Телеведущий и миллионер Андрей Пальчевский вэфире украинского телеканала «112» предложил рецепт окончания войны на Донбассе. По мнению миллионера, необходимо провести референдум и показать властям желание народа.

«Это (способ прекратить войну - "КП") перезагрузка власти, абсолютное волеизъявление народа, который будет референдумом принимать решение: продолжать войну и оставить Донбасс себе или позволить правителю отдать его», - сказал Пальчевский.

По его мнению, любой правитель будет бояться отдать Донбасс: такого руководителя якобы сразу обвинят в государственной измене. Если же решение примет народ, тогда другое дело. «Единственное - это решение должно строго выполняться, а не как референдум от 2000-го года», - замечает Пальчевский.

Напомним, в 2000-м году украинцы организовали референдум и проголосовали за сокращение количества депутатов в парламенте с 450 депутатов до 300, ограничение неприкосновенности народных избранников, формирование двухпалатного парламента. Однако глава страны Леонид Кучма проигнорировал волеизъявление населения.

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