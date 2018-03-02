2018-03-02T18:05:05+03:00
Политика

В Совфеде считают, что больше всего США впечатлила демонстрация Путиным ракеты «Сармат»

Президент РФ рассказал о новейшем российском оружии во время оглашения послания Федеральному собранию [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments96
Глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев. Фото: Михаил Метцель/ТАССГлава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Изменить размер текста:

В Совете Федерации (СФ) рассказали, какое из вооружений, представленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, произвело наибольшее впечатление на США. По словам главы комитета по обороне Виктора Бондарева, это межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».

«Судя по тем вопросам, которые задают представители СМИ, а также по реакции Вашингтона, наибольшее впечатление произвела демонстрация межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"», - цитирует сенатора ТАСС.

При этом политик заявил, что несколько предсерийных образцов этой новейшей ракеты должны уже совсем скоро поступить на вооружение. А вот о серийном производстве, по словам Бондарева, в ближайшие год-два «говорить преждевременно».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 1 марта, президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В частности, в ходе своего выступления он рассказал о новейшем российском вооружении.

Путин представил новую ядерно-энергетическую установку «Сармат».«Ничего подобного ни у кого в мире пока нет», - сказал президент о новом оружии в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24