В Совфеде считают, что больше всего США впечатлила демонстрация Путиным ракеты «Сармат»

2 Март 18:05 2018-03-02T18:05:05+03:00

Президент РФ рассказал о новейшем российском оружии во время оглашения послания Федеральному собранию [видео]

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В Совете Федерации (СФ) рассказали, какое из вооружений, представленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, произвело наибольшее впечатление на США. По словам главы комитета по обороне Виктора Бондарева, это межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».

«Судя по тем вопросам, которые задают представители СМИ, а также по реакции Вашингтона, наибольшее впечатление произвела демонстрация межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"», - цитирует сенатора ТАСС.

При этом политик заявил, что несколько предсерийных образцов этой новейшей ракеты должны уже совсем скоро поступить на вооружение. А вот о серийном производстве, по словам Бондарева, в ближайшие год-два «говорить преждевременно».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 1 марта, президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В частности, в ходе своего выступления он рассказал о новейшем российском вооружении.