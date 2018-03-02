2018-03-02T18:09:52+03:00
Происшествия

В Пакистане рухнул трап самолета с пассажирами

Инцидент произошел во время посадки, есть пострадавшие
Евгений ЧЕРНЕНКО
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По факту произошедшего местными правоохранителями была создана специальная следственная группаПо факту произошедшего местными правоохранителями была создана специальная следственная группа
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В международном аэропорту пакистанской столицы Исламабада случилось ЧП. В момент посадки на рейс в Дубай от самолета, принадлежащего авиакомпании Emirates, отсоединился трап с пассажирами на нем. Проехав несколько метров он завалился на бок от сильного ветра.

В результате данного инцидента пострадало порядка пяти человек, среди которих одна гражданка США. Все они доставлены в госпиталь «Беназир Бхудто», сообщают местные СМИ. В результате ЧП рейс пришлось задержать на несколько часов.

По факту произошедшего местными правоохранителями была создана специальная следственная группа, которой предстоит определить, что явилось причиной отделения трапа от фюзеляжа лайнера.

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