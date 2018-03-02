Застрявшие в поезде на 10 часов британцы устроили вечеринку в вагоне

2 Март 18:10 2018-03-02T18:10:14+03:00

Снегопад поймал пассажиров электрички в ловушку, однако те решили не расстраиваться и начали веселиться

Изменить размер текста: A A

В Великобритании пассажиры одного из поездов оказались в снежной ловушке на целых десять часов, и вместо того, чтобы паниковать, решили закатить вечеринку.

По словам Ники Марселин-Хорн, которая ехала вместе с двумя своими коллегами из Лондона в Пул, всего в вагоне было около сорока человек, по двадцать с каждой стороны. И пока одна из этих импровизированных групп погрузилась в молчание и уныние, другие пассажиры подружились друг с другом и начали развлекаться, кто как может.

Так, например, когда в поезде неожиданно погас свет, один из мужчин начал исполнять песню "Happy Birthday", что было встречено бурными аплодисментами и смехом. В какой-то момент даже машинист присоединился к "вечеринке" своих пассажиров.

Люди в поезде развлекались и отдыхали как моглиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако были в этой ситуации и действительно страшные моменты. В какой-то момент в электричке отключили отопление, и одна из женщин сильно замерзла. На помощь ей пришли обеспокоенные пассажиры, которые накрывали свою подругу по несчастью теплыми вещами, а также старались подбодрить ее словами.

Между тем, по данным сайта Metro, поезд прибыл в пункт назначение лишь в 3:30 утра, в то время как его движение было приостановлено снегопадом около пяти вечера.