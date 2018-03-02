Стало известно о самочувствии Алексея Улюкаева в СИЗО
Отбывающий восьмилетний срок в так называемом Кремлевском централе СИЗО «Матросская тишина» за принуждение к взятке, бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев чувствует себя не плохо. Бывший министр пытается писать стихи, много читает и общается с сокамерником.
«Чувствует себя хорошо, насколько это возможно в пределах этого заведения»,— сказал источник Агентству городских новостей «Москва»
В середине декабря прошлого года столичный суд признал Алексея Улюкаева виновным за принуждение к взятке и приговорил бывшего министра к восьми годам тюремного заключения в колонии строгого режима. Кроме того, он обязал экс-главу Минэкономразвития выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей.
Улюкаев своей вины не признал и подал апелляционную жалобу. Отмечается, что на данный момент дата рассмотрения апелляционной жалобы на приговор в Мосгорсуде ещё не назначена.
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