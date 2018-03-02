Еврокомиссия призвала Россию и Украину найти решение газового вопроса

2 Март 18:24 2018-03-02T18:24:37+03:00

В Европе обеспокоены в связи с вероятными проблемами с транзитом голубого топлива через территорию незалежной

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В пятницу, 2 марта, Европейская комиссия (ЕК) призвала украинский «Нафтогаз» и российский «Газпром» как можно скорее урегулировать вопрос с поставками газа. Как отметил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, ситуация вызывает озабоченность не только в связи с поставками голубого топлива из РФ в незалежную, но и в связи с вероятными проблемами с транзитом газа в Евросоюз.

Также Шефчович подчеркнул, что ранее Киев проинформировал ЕК о возможной чрезвычайной ситуации в системе газоснабжения страны. «Комиссия была проинформирована властями Украины об их беспокойстве относительно того, что в системе газоснабжения Украины может сложиться чрезвычайная ситуация», - говорится в заявлении вице-президента Еврокомиссии, текст которого опубликован на сайте ЕК.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 2 марта, президент Украины Петр Порошенко призвал сограждан экономить топливо, «прикрутив вентиль» и снизив на пару градусов температуру в своих домах.