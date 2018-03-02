На Украине сильно обиделись на Илона Маска

2 Март 19:03 2018-03-02T19:03:07+03:00

По словам руководителя ГКА, сам по себе Маск никакой не миллиардер, а беден ка церковная мышь Фото: EAST NEWS

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У Незалежной, похоже, не на шутку обиделись на главу компании SpaceX, американского миллиардера и футуриста Илона Маска. За то, что американец обещался на прошлой неделе заглянуть в Киев и обсудить с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном проект строительства в Днепропетровске тестовой трассы вакуумных поездов Hyperloop, но попросту не приехал, не прислав даже извинительной записки.

Как заявил 2 марта Председатель Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко, сам миллиардер, по сути, ничего из себя не представляет. А его SpaceX — один сплошной мыльный пузырь.

«Маск так быстро прошел от нуля до создания ракет Falcon 9 и Falcon Heavy так как использовал уже имеющиеся технологии, имеющиеся технические решения. Он надергал людей из ракетно-космических фирм США, и они ему достаточно быстро сделали ракету, которая летает", - сказал Дегтяренко.

По словам руководителя ГКА, сам по себе Маск никакой не миллиардер, а беден ка церковная мышь. «Илон Маск получил очень много грантов, а его собственные средства не покрывают и трети стоимости проектов.

В конце февраля в Министерстве инфраструктуры был собран круглый стол. Вопрос на повестке обсуждения был — строительство в Днепропетровске тестовой трассы вакуумных поездов Hyperloop. В начале 2017 года представители «Южмаша» даже провели беседу с основателем проекта Hyperloop Илоном Маском. Однако футурист, проникшийся идей сотрудничества и пообещавший приехать в Киев, заседание спецкомиссии во главе с Владимиром Омеляном почему-то проигнорировал.