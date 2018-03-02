В ДНР заявили об отражении атаки разведгруппы силовиков

2 Март 19:03 2018-03-02T19:03:26+03:00

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В пятницу, 2 марта, в Донецкой народной республике (ДНР) рассказали об атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Донбасса.

Как уточнили в оперативном командовании ДНР, ранее украинская разведывательная группа предприняла вылазку на мариупольском направлении, однако ополченцам удалось отразить попытку прорыва своих позиций в районе населенного пункта Октябрь.

«На мариупольском направлении противник осуществил боевую вылазку. Разведгруппа численностью 15 человек под прикрытием огня минометов предприняла попытку овладеть нашими позициями на линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Октябрь», - цитирует представителя ДНР Донецкое агентство новостей.

Также в народной республике отметили, что в результате столкновения один из ополченцев получил ранение, и еще один попал в плен. А вот ВСУ понесли потери: по информации ДНР, двое украинских военнослужащих погибли, и еще двое пострадали.