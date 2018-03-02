ФСБ опубликовала видео обмена пограничниками между Россией и Украиной

2 Март 19:43 2018-03-02T19:45:26+03:00

Ранее стало известно, что в Россию вернулись заблудившиеся Владимир Кузнецов и Аскар Кулуб Фото: НТВ

Ранее стало известно, что в РФ вернулись заблудившиеся Владимир Кузнецов и Аскар Кулуб [видео]

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 2 марта, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео обмена российских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба, которые с июня прошлого года содержались в СИЗО в Херсоне, на офицеров госпогранслужбы Украины Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня.

На записи запечатлен момент встречи сторон в районе пункта пропуска «Нехотеевка», расположенного в Белгородской области. Также на кадрах видно, как происходит сам обмен. В конце ролика пограничники садятся в микроавтобус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641719" frameborder="0"></iframe> Россия и Украина обменялись заблудившимися пограничниками.Офицеры непреднамеренно нарушили границы во время учений

Кстати, стоит отметить, что первым об обмене сообщил президент Украины Петр Порошенко. А чуть позднее эту информацию подтвердили в ФСБ, а также в Кремле.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, наши пограничники Кузнецов и Кулуб попали в плен летом 2017-го после того, как заблудились во время учений в районе Армянска в Крыму.