ФСБ опубликовала видео обмена пограничниками между Россией и Украиной
В пятницу, 2 марта, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео обмена российских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба, которые с июня прошлого года содержались в СИЗО в Херсоне, на офицеров госпогранслужбы Украины Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня.
На записи запечатлен момент встречи сторон в районе пункта пропуска «Нехотеевка», расположенного в Белгородской области. Также на кадрах видно, как происходит сам обмен. В конце ролика пограничники садятся в микроавтобус.
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Кстати, стоит отметить, что первым об обмене сообщил президент Украины Петр Порошенко. А чуть позднее эту информацию подтвердили в ФСБ, а также в Кремле.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, наши пограничники Кузнецов и Кулуб попали в плен летом 2017-го после того, как заблудились во время учений в районе Армянска в Крыму.