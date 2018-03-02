Появилось видео обмена пленными пограничниками в Белгородской области

2 Март 19:54 2018-03-02T19:54:46+03:00

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ФСБ России опубликовала видеозапись на которой запечатлен момент обмена двух российских пограничников на двух украинских. В пункте пропуска «Нехотеевка» в Белгородской области.

На кадрах видно, что обмен россиян Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба на украинцев Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня прошел спокойно. Без каких-либо внештатных ситуаций. После обмена, каждая из сторон садится в автобусы и уезжает.

2 марта стало известно, что на границе РФ с Украиной в Белгородской области произошел обмен задержанных пограничников по схеме «двое на двое». В начале об обмене сообщил президент Украины Петр Порошенко в соцсетях. Позже в ФСБ подтвердили данную информацию.

Россиян Кузнецова и Кулуба задержали летом 2017 года в Херсонской области, когда оба пограничника заблудились на границе с Крымом. Они были задержаны украинскими полицейскими и до настоящего времени находились в одном из СИЗО Херсона. Украинцев же Дзюбака и Марцоня задержали в октябре за незаконное пересечение границы. Однако на Украине придерживаются версии, что оба пограничника были похищены российскими спецслужбами.