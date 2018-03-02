Путин пообещал ввести почетное звание для журналистов

2 Март 20:22 2018-03-02T20:22:25+03:00

Ранее эта тема поднималась на проходившей в редакции «КП» встрече Путина с главредами российских СМИ

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу, 2 марта, на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Правда и справедливость», пообещал, что в нашей стране будет введено почетное звание для журналистов.

«Мы эту инициативу доведем до логического завершения, и будем практиковать присвоение этих почетных званий», - сказал глава государства.

При этом российский лидер отметил важность профессии журналиста и восхитился мужеством тех корреспондентов, которые работают в горячих точках. «Журналистика всегда на пике общественных интересов, на пике общественных проблем и вклад журналистов в решение этих проблем - от ЖКХ до коррупции - очень важен», - подчеркнул Путин.

Напомним, ранее тема введения почетного звания для журналистов поднималась на встрече Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ, которая прошла 11 января в редакции «Комсомольской правды». Тогда создать звание «Заслуженный журналист России» предложил председатель Союза журналистов Владимир Соловьев, а глава государства поддержал эту идею. «Конечно, давайте. Я такое поручение сформулирую администрации президента, и мы сделаем это», - сказал российский лидер.