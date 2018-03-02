Путин рассказал о выделении почти 14 млрд рублей на медицину

2 Март 21:20 2018-03-02T21:21:38+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу, 2 марта, на V медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Правда и справедливость» в Калининграде, сообщил, что правительство уже приняло решение о дополнительном финансировании здравоохранения. По словам главы нашего государства, на переоснащение детских поликлиник в стране и детских поликлинических отделений кабмин направил еще 10 миллиардов рублей.

Кроме того, допсредства власти выделили и на сельскую медицину. Так, на строительство передвижных медицинских пунктов - 2,5 миллиарда рублей, а на создание фельдшерско-акушерских пунктов на селе - 1,3 миллиарда.

«И выделены дополнительные средства на подготовку кадров. Думаю, что все это вместе сможет нам помочь двигаться в том направлении, о котором я говорил применительно к небольшим населенным пунктам, которые несправедливо оказались в достаточно сложном положении», - сказал Путин.

Подробнее о выступлении российского лидера на медиафоруме ОНФ читайте в материале корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова.