Трамп продлил на год санкции против России

2 Март 21:40 2018-03-02T21:40:55+03:00

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В пятницу, 2 марта, президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда антироссийских санкций.

Как уточнили в пресс-службе Белого дома, речь идет об ограничительных мерах, введенных в отношении РФ в 2014 году, а именно 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря. Выяснилось, что американский лидер пришел к выводу, что все эти ограничения «должны оставаться в силе после 6 марта 2018 года» еще как минимум год.

Напомним, в 2014 году Запад обвинил Москву в дестабилизации ситуации на востоке Украины и начал вводить санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и компаний. Поводом для этих мер стало вхождение Крыма в состав России по итогам референдума: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. Между тем в Москве сразу заверили и продолжают заверять до сих пор, что процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права.