Контактная группа согласовала прекращение огня в Донбассе с 5 марта

2 Март 22:01 2018-03-02T22:01:24+03:00

Полпред России Борис Грызлов выразил надежду на то, что это перемирие «послужит базой для начала действий по политическому урегулированию украинского кризиса»

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В пятницу, 2 марта, участники контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины согласовали текст заявления о перемирии в Донбассе с 5 марта. Как уточнил полпред России Борис Грызлов, в принятом документе подчеркивается важность соблюдения приказов о прекращении огня и оговорено «безусловное применение дисциплинарных мер к нарушителям режима».

«Сегодня контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтвердила полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, которое начнется в ноль часов одну минуту 5 марта 2018 года», - цитирует Грызлова ТАСС.

При этом политик выразил надежду на то, что это перемирие «будет соблюдаться более точно и полно, чем те, которые действовавшие в предыдущие периоды», а также «послужит базой для начала действий по политическому урегулированию украинского кризиса».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, после 12 февраля 2015 года, то есть после подписания минских соглашений, попытки установить режим тишины в Донбассе предпринимались неоднократно, а именно 18 раз. Однако вооруженные столкновения на юго-востоке незалежной продолжаются.