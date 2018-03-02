Судьи дисквалифицировали всех участников забега на ЧМ по легкой атлетике

2 Март 22:28 2018-03-02T22:28:35+03:00

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В пятницу, 2 марта, стало известно о курьезном случае на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит с 1 по 4 марта в британском Бирмингеме.

Как выяснилось, там были дисквалифицированы абсолютно все участники третьего мужского квалификационного забега на 400 метром: из пятерых спортсменов в следующий круг не вышел никто.

Так, сначала победителем стал представитель Гренады Брэлон Таплин, однако позже его результат аннулировали, как и результаты трех его соперников - ямайца Стивена Гэйла, латвийца Аустриса Карпинскиса и Алонсо Русселля с Багамских островов. Дело в том, что судьи заметили, что все четверо бежали не по своим дорожкам. Пятого же атлета - Абдалалу Харуна из Катара - дисквалифицировали за фальстарт, передает Reuters.

Стоит отметить, что в истории крупнейших соревнований по легкой атлетике это первая полная дисквалификация участников забега.