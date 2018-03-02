Путин: культурно-образовательные комплексы должны появиться во всех федеральных округах

2 Март 22:49 2018-03-02T22:49:15+03:00

Глава государства не исключил, что подобные центры откроются и в Калининграде, и в Сибири

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу, 2 марта, на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Правда и справедливость» в Калининграде, пообещал, что в скором будущем во всех федеральных округах нашей страны появятся культурно-образовательные комплексы.

При этом российский лидер не исключил, что один из таких центров откроется в Калининградской области. «Все-таки это анклавный регион России, нужно помочь людям иметь доступ к нашим основным художественным ценностям», - заметил глава государства, добавив при этом, что свой культурно-образовательный комплекс нужен и в Сибири.

«Конечно, это нужно делать и в Сибири, и не один (комплекс) может быть. Вообще, по большому счету лучше это делать, и мы на это выйдем, в каждом федеральном округе. А где конкретно в округах, мы выберем, в том числе, в ходе консультаций с общественностью», - цитирует Путина ТАСС.

Напомним, президент впервые предложил запустить программу создания в регионах культурно-образовательных комплексов в минувший четверг, 1 марта. Эту инициативу он озвучит в своем ежегодном послании Федеральному собранию.