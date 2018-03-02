Боевики в Сирии обстреляли российский Центр по примирению враждующих сторон

2 Март 23:28 2018-03-02T23:35:58+03:00

Россия требует от лидеров НВФ прекратить насилие над мирным населением и дать людям выйти из опасных районов

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Четвертые сутки боевики в Восточной Гуте не дают мирным гражданам покинуть анклав и срывают гуманитарные паузы, продолжая обстреливать Дамаск и его окрестности. Под обстрел, в частности, попал и российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Об этом в пятницу рассказал начальник Центра, генерал-майор Юрий Евтушенко.

Россия требует от лидеров незаконных вооруженных формирований (НВФ) «прекратить насилие над мирным населением и немедленно обеспечить безопасный выход граждан из опасных районов», подчеркнул он.

«Бандформированиями ведутся обстрелы жилых кварталов Дамаска и пригородов. За прошедшие сутки было совершено 11 обстрелов. Выпущено 28 мин, в том числе по Центру примирения враждующих сторон. Имеются разрушения и пострадавшие среди горожан», - рассказал генерал-майор.

Юрий Евтушенко добавил, что боевики круглосуточно нарушают режим перемирия также в провинциях Алеппо и Латакия, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу Совбез Всемирной организации принял резолюцию о прекращении огня в Сирии. Позже министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что с 27 февраля в Восточной Гуте вводятся гуманитарные паузы, которые должны длиться ежедневно с 9:00 (10:00 мск) до 14:00.