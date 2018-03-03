Путин поставил задачу воссоздать систему медицинских профосмотров

СЕГОДНЯ 01:13 2018-03-03T03:58:43+03:00

Президент России подчеркнул, что это нужно сделать как можно скорее

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин, выступая на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Калининграде, заявил о необходимости воссоздать в стране систему медицинских профилактических осмотров. Причем сделать это, как подчеркнул глава государства, нужно как можно скорее.

«Вот с онкологией есть проблема: улучшение есть, позитивная динамика есть, но она не такая, как, скажем, в кардиологии и в сосудистой хирургии. Связано это в том числе с профилактическим осмотром своевременным, которого действительно нет, и нужно его воссоздать», - сказал он.

Российский лидер отметил, что правительство уже начало восстанавливать эту систему, однако из-за нехватки средств и кадров Минздрав оказался к такому объему работы не готов.

«Систему надо создавать, будем делать это как можно быстрее. Я почему об этом сказал, если не сконцентрировать на этом ресурсы и административные, и финансовые, то и результата не будет», - подчеркнул президент.

Владимир Путин добавил, что правительство должно будет подготовить специальный план по борьбе с онкологией, который будет включать все меры — комплексную профилактику, переоснащение больниц, переподготовка кадров. И задача это общенациональная, передает РИА Новости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Послание президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 года

Владимир Путин рассказал о положении дел в экономике, главных задачах социальной политики и новом российском оружии. Онлайн-трансляция. Текст. Видео (подробности).