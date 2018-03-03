Участников конкурса «Лидеры России» пригласят на работу в правительство

СЕГОДНЯ 01:31 2018-03-03T03:59:00+03:00

Владимир Путин отметил, что их готовы взять на работу и в правительстве, и в региональных структурах, и в крупнейших российских компаниях

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Президент России Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Калининграде сказал, что многих талантливых молодых людей, принимавших участие в конкурсе «Лидеры России», готовы пригласить на работу в правительство и крупные компании страны.

«Молодые люди эти, действительно, любо дорого посмотреть, вот реально талантливые и перспективные люди. Некоторые из них уже добились серьезных результатов. По поводу того, что на них, в хорошем смысле этого слова, глаз положили, да, это так. И я знаю, что некоторых уже намерены пригласить, причем на очень высокие позиции и в правительстве, и в региональные структуры, и в наши крупнейшие компании», - подчеркнул он.

Глава государства добавил: «Я думаю, в ближайшее время это произойдет».

Как отметил президент, конкурсы и чемпионаты среди представителей разных профессий = это один из способов поиска талантливых людей, «которые способны на достижение высоких результатов и которые нужны стране».

«И очень важно, чтобы это было не «позвоночное право», как говорили в Советском Союзе, не по звонку, чтобы отбирали, а по личным и деловым качествам», - приводит его слова РИА Новости.

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