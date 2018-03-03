Путин считает, что систему здравоохранения в России нужно не менять, а совершенствовать

СЕГОДНЯ 01:41 2018-03-03T03:59:22+03:00

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Систему здравоохранения в России нужно не менять, а совершенствовать, считает глава государства Владимир Путин.

Так президент ответил на вопрос одной из участниц медиафорума Общероссийского народного фронта в Калининграде, которая сказала, что нашей стране нужна новая система здравоохранения с акцентом на профилактике, а не на лечении. Кроме того, в этом контексте она предложила переименовать министерство здравоохранения в министерство здравосохранения.

«Здравоохранение и так — сохранение, давайте мы не будем жонглировать словами, дело ведь не в этом, дело в том, чем мы это наполним с вами, да, во-первых. А во-вторых, что значит поменять всю систему, нам нужно совершенствовать то, что есть. В принципе, у нас прогресс заметный в области здравоохранения», - приводит ответ Владимира Путина РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, выступая на медиафоруме ОНФ, президент заявил о необходимости воссоздать в стране систему медицинских профилактических осмотров, причем сделать это, по его словам, нужно как можно скорее.

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