Рогозин сообщил о решении модернизировать ракету «Ангара – А5»

СЕГОДНЯ 02:18 2018-03-03T02:27:30+03:00

По словам вице-премьера России, её серийное производство может начаться в 2021 году

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Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, который накануне посетил производственное объединение «Полет» – филиал АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» в Омске, сообщил о решении модернизировать ракету-носитель «Ангара – А5».

Приступить к работе решили немедленно. Как уточнил вице-премьер, ракету собираются «облегчить, увеличить ее тяговооруженность и тем самым создать ракету в тяжелом классе, которая будет более чем конкурентоспособна даже по сравнению с тем, что делают наши американские коллеги».

По словам Дмитрия Рогозина, речь идет о техническом улучшении за счет использования композитных материалов и перехода на самую современную сварку, которая на 15% улучшает летные характеристики. Кроме того, нужно подготовить расчеты по борьбе с издержками производства, что позволит удешевить создание модернизированной ракеты-носителя.

«Задача состоит в том, чтобы не в 2022-м, а хотя бы в 2021 году мы могли бы уже начать серийное производство «Ангары», - отметил вице-премьер.

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