Школьный учитель в Лондоне вербовал детей в ИГ*

СЕГОДНЯ 05:39 2018-03-03T06:11:37+03:00

Преподаватель хотел создать из учеников «армию», которая совершала бы теракты в британской столице

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Центральный уголовный суд Лондона признал преподавателя одной из исламских школ столицы Соединенного Королевства виновным в попытке сделать из своих учеников террористов-смертников, сообщает ВВС.

По данным британской телерадиокомпании, 25-летний Умар Ахмед Хейк – член ИГ*, и во время уроков, когда учитель должен был рассказывать ребятам в возрасте от 11 до 14 лет об исламе, он показывал им ролики экстремистского содержания, в частности – видеозаписи с обезглавливанием «неверных».

Такие занятия он проводил в двух учебных заведениях: в небольшой частной исламской школе и в медресе на востоке британской столицы. В общей сложности, Хейк, у которого, кстати, нет даже педагогического образования, пытался радикализировать более ста учеников, показания против него дали шестеро.

«Он планировал создать армию из детей, которая бы помогала совершать многочисленные теракты по всему Лондону», - приводит агентство Reuters слова главы отделения по контртеррористической деятельности Скотленд-Ярда.

По версии прокуратуры, с помощью своего «отряда смертников» Хейк планировал атаки на башню Биг-Бен и аэропорт Хитроу, а также крупные торговые центры, банки и телерадиовещательные станции.

В поле зрения служб безопасности «учитель» попал в апреле 2016 года. Тогда его заподозрили в попытке отправиться в Сирию, а в мае 2017 года он был задержан по подозрению в подготовке терактов. Приговор Хейку вынесут позже.

*ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.