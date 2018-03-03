Жириновский предложил назвать новую ядерную ракету «Смерч» или «Сокрушение»

СЕГОДНЯ 06:52 2018-03-03T07:33:42+03:00

Лидер ЛДПР уже отправил телеграммы со своим вариантом министру обороны и пресс-секретарю президента [фото, видео]

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Владимир Жириновский тоже решил принять участие в выборе названий для пока безымянных образцов новейшего российского вооружения, о которых 1 марта рассказал президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Лидер партии ЛДПР предложил назвать новую крылатую ядерную ракету «Смерч» или «Сокрушение», потому что, по его словам, это наиболее удачные названия «для такого сверхмощного оружия».

Как сообщила пресс-служба парламентария, Жириновский в пятницу отправил телеграммы со своим предложением министру обороны России Сергею Шойгу и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Его коллега по Госдуме Наталья Поклонская в соцети «ВКонтакте» рассказала о своих вариантах: она предлагает назвать боевой лазерный комплекс «Крымом», а подводный беспилотник – «Севастополем».

Новейшее оружие РоссииФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Как писал сайт kp.ru, рассказывая о новых разработках и испытаниях вооружений, глава нашего государства отметил, что у некоторых из них пока нет названий, и свой вариант можно предложить на сайте Минобороны, где проходит народное голосование.

Накануне посольство России в США предложило придумать названия для нового оружия России и американцам.

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В соцсетях уже предлагают свои названия. От грозных: «Возмездие» или «Контрудар» до романтических: «Ромашка», «Глубина»... Или еще: «Майор Филипов», «За пацанов!», «За санкции» (подробности).