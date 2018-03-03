Путин потребовал от США предоставить материалы дела о российском вмешательстве вместо «криков в Конгрессе»

СЕГОДНЯ 07:24 2018-03-03T07:27:52+03:00

Президент подчеркнул, что РФ не может привлечь к уголовной ответственности лиц, которые не нарушали российских законов

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Россия не может привлечь к ответственности лиц, которых США обвиняют во вмешательстве в выборы 2016 года, пока не изучит доказательства их вины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Такое мнение глава государства выразил, комментируя в интервью NBC News обвинения против российских граждан, которых Минюст США подозревает во вмешательстве в выборы.

«Мы не можем ответить [на такие обвинения], если они [обвиняемые] не нарушали российских законов. Я должен увидеть, что они совершили. Дайте нам документы, дайте нам информацию...Мы в России не можем преследовать в уголовном порядке кого-то, если они не нарушили российского законодательства», - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что если США ожидает от Москвы каких-либо действий по этому делу, то должны отправить официальный запрос в Генпрокуратуру РФ.

«Это должно идти по официальным каналам, а не через прессу и с криками в Конгрессе США», - заключил российских лидер.

Как сообщал ранее сайт «КП», 16 февраля Минюст США выдвинул обвинения против 13 россиян и трех организаций — утверждается, что они якобы причастны к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года.