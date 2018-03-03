2018-03-03T08:17:53+03:00
В мире

Трамп исключил из диеты фастуфуд по рекомендации врача

В ходе медицинского осмотра в январе этого года выяснилось, что глава американского государства находится на грани ожирения
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: facebook.comФото: facebook.com
Изменить размер текста:

Следуя рекомендациям врача, президент США Дональд Трамп полностью исключил фастфуд из своей диеты и перешел на более здоровое питание.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в окружении американского лидера. По их словам, за последние две недели президент ни разу не ел гамбургеры, хотя и позволил себе одну поблажку в виде жареного бекона на завтрак.

Агентство напоминает, что во время медосмотра в январе этого года, главный врач Белого дома Ронни Джексон довел до сведения Трампа, что последний находится на грани ожирения. При росте 190 см президент весит 108 кг, и по нормативам Центра контроля и профилактики заболеваний, ему не хватало всего одного фунта ( около 400 г) до нижней границы ожирения.

Отметим, что Трамп давно известен пристрастием к фастфуду. Сообщалось, что во время президентской кампании его привычный обед состоял из четырех гамбургеров из сети ресторанов быстрого питания McDonald's.

Джексон рекомендовал президенту и его окружению обратить внимание на рацион питания, исключить из него говядину, потреблять меньше жиров и углеводов, а также ежедневно уделять время физическим упражнениям.

В целом, согласно заключению врача, 71-летний Трамп обладает превосходным здоровьем и вполне годен к исполнению служебных обязанностей.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россия и Китай планируют вместе осваивать Луну и дальний космос
В Донецке прогремел взрыв
Песков прокомментировал продление Трампом антироссийских санкций
Путин исполнил гимн России на митинге в «Лужниках»
СМИ: Трамп решил развязать торговую войну в приступе гнева
Путин: нужно сделать все, чтобы будущие поколения россиян были счастливы
«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом»
На стадионе «Лужники» начался многотысячный митинг в поддержку Путина
В ВСУ подтвердили пропажу секретного приказа о плане мобилизации
Порошенко заявил о вступлении Трампа в «проукраинскую коалицию»
Полиция арестовала подозреваемого, устроившего стрельбу в университете штата Мичиган
Американский генерал: Русские хакеры нас не боятся
Порошенко: Украина преодолела критическую ситуацию с газом
Принц Гарри и Меган Маркл пригласят на свадьбу более 2,5 тысяч рядовых британцев
Казахстан присоединился к Договору о запрещении ядерного оружия
Представители Тимати пока не подтверждают сообщения о взорвавшемся джипе певца
Боевики изымают у населения Восточной Гуты продовольствие и листовки-пропуски через гумкоридор
Киевская полиция задержала 50 протестующих в палаточном лагере у Верховной Рады
Правительство РФ утвердило правила субсидирования образовательных кредитов
Лавров: Россия призывает международное сообщество укрепить сомалийскую армию