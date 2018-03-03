Трамп исключил из диеты фастуфуд по рекомендации врача
Следуя рекомендациям врача, президент США Дональд Трамп полностью исключил фастфуд из своей диеты и перешел на более здоровое питание.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в окружении американского лидера. По их словам, за последние две недели президент ни разу не ел гамбургеры, хотя и позволил себе одну поблажку в виде жареного бекона на завтрак.
Агентство напоминает, что во время медосмотра в январе этого года, главный врач Белого дома Ронни Джексон довел до сведения Трампа, что последний находится на грани ожирения. При росте 190 см президент весит 108 кг, и по нормативам Центра контроля и профилактики заболеваний, ему не хватало всего одного фунта ( около 400 г) до нижней границы ожирения.
Отметим, что Трамп давно известен пристрастием к фастфуду. Сообщалось, что во время президентской кампании его привычный обед состоял из четырех гамбургеров из сети ресторанов быстрого питания McDonald's.
Джексон рекомендовал президенту и его окружению обратить внимание на рацион питания, исключить из него говядину, потреблять меньше жиров и углеводов, а также ежедневно уделять время физическим упражнениям.
В целом, согласно заключению врача, 71-летний Трамп обладает превосходным здоровьем и вполне годен к исполнению служебных обязанностей.
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