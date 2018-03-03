2018-03-03T08:54:51+03:00
В мире

Польша намерена взыскать с Германии $850 млрд за ущерб, понесенный во Второй Мировой войне

В сейме считают, что речь идет «об огромных, но оправданных суммах», которые могли бы компенсировать экономический ущерб и потерянный демографический потенциал
Денис СУХОВ
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Польша намерена взыскать с Германии $850 млрд за ущерб, понесенный во Второй Мировой войнеПольша намерена взыскать с Германии $850 млрд за ущерб, понесенный во Второй Мировой войнеФото: REUTERS
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Ущерб, нанесенный Польше Германией в ходе Второй Мировой войны оценивается в 850 млрд долларов. Именно такую сумму Варшава должна потребовать у Берлина в качестве компенсации, заявил глава комиссии по репарациям сейма Аркадиуш Мулярчик.

По его словам, в этом году комиссия представит польскому правительству оценочный доклад относительно суммы репараций, которую Польша могла бы потребовать от ФРГ. Мулярчик подчеркнул, что он будет основываться на аналогичном документе, подготовленном в послевоенные годы. Парламентарий выразил мнение, что данный вопрос между двумя странами еще не урегулирован.

«Мы говорим об огромных, но оправданных суммах за разрушенные города и деревни, экономику и промышленность. За потерянный демографический потенциал нашей страны», - добавил Мулярчик.

В тоже же время он отметил, что требовать репараций от России бессмысленно, потому что она якобы не соблюдает международное право.

Как сообщал сайт «КП», ранее Варшава оценивала размер своих претензий к Германии более скромно — в 48,8 млрд долларов. В свою очередь в Берлине считают вопрос репараций полностью урегулированным, так как Польша уже получала выплаты от ГДР до 1953 года, пока не отказалась от них вместе с СССР.

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