2018-03-03T09:26:41+03:00
В мире

Китайским семьям могут разрешить иметь третьего ребенка

Несмотря на послабления в социальной политике последних лет, КНР становится страной с низкой рождаемостью
Денис СУХОВ
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Китайским семьям могут разрешить иметь третьего ребенкаКитайским семьям могут разрешить иметь третьего ребенкаФото: REUTERS
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В ходе ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте этого года депутаты могут разрешить семейным парам иметь третьего ребенка. Соответствующую инициативу выдвинул представитель провинции Гуандун, адвокат Чжу Леюй.

По его словам, отмена политики «одна семья — один ребенок» в 2015 году не привела к ожидаемым результатам, и рождаемость в стране продолжает падать.

«Между ожиданиями и эффектом от отмены политики «одна семья — один ребенок» существует большое расхождение, это привело не к стремительному росту численности населения, а наоборот – снижению уровня рождаемости», - цитирует Чжу Леюя китайская газета Global Times.

По данным государственного статистического бюро, в 2017 году в КНР родились 17,23 млн детей - на 630 тысяч меньше, чем годом ранее. При этом в 2016-м показатель рождаемости в стране был самым высоким с 2000 года, однако эксперты связывают это не со смягчением социальной политики в области планирования семьи, а с приметами китайского гороскопа.

В то же время эксперты в области демографии рассказали изданию, что по их прогнозам в ближайшие 10 лет рождаемость в Китае будет стремительно снижаться, если власти продолжат регулирование этой сферы. Такая ситуация станет угрозой для экономического развития страны уже в 2030-е годы.

Напомним, в 1970-х Китай ввел политику «одна семья — один ребенок», чтобы контролировать рост населения. Семьям в городах разрешалось иметь только одного ребенка, в деревнях — двух, при условии что первый — девочка. Со временем такое решение привело к серьезным демографическим проблемам, в том числе сокращению доли трудоспособного населения и гендерному дисбалансу.

С 2015 года ограничения были смягчены и все китайские семьи могут иметь второго ребенка.

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