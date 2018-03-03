2018-03-03T10:18:44+03:00
Политика

Лавров: Россия призывает международное сообщество укрепить сомалийскую армию

Глава МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с усилением напряженности на Африканском Роге
Денис СУХОВ
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Лавров: Россия призывает международное сообщество укрепить сомалийскую армиюЛавров: Россия призывает международное сообщество укрепить сомалийскую армиюФото: REUTERS
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Россия призывает международное сообщество способствовать укреплению потенциала сомалийских вооруженных сил и отрядов Африканского союза (АМИСОМ), дислоцированных в этой стране. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, военный контингент АМИСОМ является ключевым элементом поддержки правительства Сомали в борьбе против террористической группировки «Аш-Шабаб», активность которой угрожает всему региону.

«С учетом складывающейся в этой стране ситуации Россия выступает за то, чтобы мировое сообщество продолжало предпринимать меры по повышению потенциала сомалийской армии и подразделений АМИСОМ», - цитирует Лаврова эфиопская газета The Reporter.

Говоря о регионе Африканского Рога в целом, глава МИД РФ отметил, что обстановка в нем характеризуется наличием межгосударственных конфликтов и территориальных споров, а также такими вызовами безопасности, как терроризм, пиратство, трансграничная преступность, наркотрафик.

«Вышеперечисленные факторы остаются главной причиной увеличения военных расходов стран региона, присутствия здесь многочисленных военных баз и военно-морских сил иностранных государств», - добавил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что растущая напряженность и наращивание объемов вооружений в регионе вызывает серьезную обеспокоенность России, которая выступает за урегулирование споров исключительно мирными, политико-дипломатическими путями.

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