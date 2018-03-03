Правительство РФ утвердило правила субсидирования образовательных кредитов

СЕГОДНЯ 10:39 2018-03-03T10:41:09+03:00

Постановление кабмина определяет требования к банкам, необходимые для получения господдержки

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Российское правительство утвердило правила и условия субсидирования образовательных кредитов. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте кабмина.

Постановление было весено Министерством образования и науки РФ. Оно устанавливает перечень документов, которые банк должен предоставить в ведомство для получения господдержки, а также содержит необходимые требования к кредитным организациям.

Размер образовательного кредита будет определяться банком исходя из стоимости образовательных услуг студентов. Срок пользования кредитом не должен превышать 120 месяцев с момента окончания льготного периода кредитования (срок обучения гражданина в образовательной организации плюс 3 месяца).

«При определении процентной ставки за пользование образовательным кредитом банку предоставлено право ее увеличения до 7 процентных пунктов дополнительно к одной четвертой величины базового индикатора», - указывается в пояснительной записке к документу.

В январе 2017 года льготное образовательное кредитование было приостановлено из-за необходимости внести изменения нормативные документы. Позже в Минобрнауки объявили, что программа возобновится осенью 2018 года.