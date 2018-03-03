Киевская полиция задержала 50 протестующих в палаточном лагере у Верховной Рады

СЕГОДНЯ 10:59 2018-03-03T11:25:54+03:00

В результате столкновений правоохранителей с демонстрантами есть пострадавшие с обеих сторон

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Полиция Киева провела в палаточном лагере у Верховной Рады рейд, который спровоцировал столкновения с протестующими. В результате было задержано 50 демонстрантов, по меньшей мере 10 человек с обеих сторон пострадали.

По данным местных СМИ, в ходе столкновений с правоохранителями протестующие подожгли шины.

Как сообщил начальник департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, полицейские действовали в соответствии с постановлением суда и в рамках расследования нескольких уголовных дел.

«Препятствования этим следственным действиям пресекаются в соответствии с законом», - написал Шевченко на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что в ходе следственных действий на улице Грушевского оперативники обнаружили два предмета, «похожих на осколочные гранаты».

Как сообщал сайт «КП», палаточный городок возник у Верховной Рады осенью прошлого года во время демонстраций против действующей украинской власти. Протестующие во главе с экс-губернатором Одессы и лидером «Движения новых сил» Михаилом Саакашвили пообещали оставаться у здания парламента, пока не будут выполнены их требования.

В частности, они ждут отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционных судов и импичмента президенту Украины Петру Порошенко.