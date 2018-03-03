Казахстан присоединился к Договору о запрещении ядерного оружия

СЕГОДНЯ 11:52 2018-03-03T11:52:44+03:00

Документ был подписан на церемонии в Нью-Йорке в честь 26-й годовщины вступления республики в ООН

Изменить размер текста: A A

Казахстан присоединился в Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Официальная церемония подписания документа состоялась в Нью-Йорке и была приурочена к 26-й годовщине вступления республики в ООН.

«Договор был подписан постоянным представителем Казахстана при ООН Кайратом Умаровым в соответствии с полномочиями, предоставленными ему указом президента Нурсултана Назарбаева № 617 от 9 января 2018 года», - говорится в сообщении МИД Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что Астана принимала активное участие в разработке и принятии текста ДЗЯО, который стал первым юридически обязательным документом в сфере ядерного разоружения.

Согласно заявлению министерства, Казахстан прошел путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до одной из стран-лидеров разоружения.

ДЗЯО был принят 17 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Его подписали 56 государств, 5 из них ратифицировали документ. Соглашение предполагает запрет на разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия.

Договор вступит в силу после того, как его ратифицируют 50 государств.