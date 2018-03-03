Американский генерал: Русские хакеры нас не боятся

СЕГОДНЯ 13:42 2018-03-03T13:42:43+03:00

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Россия не испытывает опасений из-за действий Вашингтона, предпринятых в ответ на приписываемое Москве вмешательство в американские президентские выборы. Такое мнение выразил глава киберкомандования Сухопутных войск США генерал-лейтенант Пол Накасоне.

По словам генерала, предпринятые меры не оказали должного сдерживающего эффекта на «противников Америки».

«Я бы сказал, что прямо сейчас они (русские) думают, что ничего серьезного с ними не произойдет. Они нас не боятся», - заявил Накасоне, выступая на слушаниях в Сенате.

Он также отметил, что Россия является наиболее технологически развитым противником США в киберпространстве.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул Накасоне на должность главы Агентства национальной безопасности. Если назначение одобрят в Сенате, генерал займет одновременно и пост руководителя киберкомандования вооруженных сил США.

Как сообщал сайт «КП», нынешний глава АНБ и кибернетического командования адмирал Майк Роджерс заявил Сенату, что президент США не наделил его ведомства какими-либо дополнительными полномочиями для отражения «российской угрозы». Высказывание моментально стало поводом для очередного упрека Трампу со стороны политических оппонентов.