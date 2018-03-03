Полиция арестовала подозреваемого, устроившего стрельбу в университете штата Мичиган

СЕГОДНЯ 14:00 2018-03-03T14:04:13+03:00

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Полиция задержала подозреваемого, устроившего стрельбу в Центральном Мичиганском университете. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Злоумышленника удалось обнаружить благодаря бдительному гражданину, который опознал его в одном из пассажиров поезда и сообщил правоохранителям.

«Подозреваемого заметили в поезде, проходящем через северную часть кампуса незадолго до полуночи. Сотрудники правоохранительных органов арестовали его без происшествий», - говорится в сообщении университета.

Как сообщал накануне сайт «КП», в пятницу на территории Мичиганского университета в городе Маунт-Плезант произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Причиной инцидента был бытовой конфликт. По предварительным данным, 19-летний студент-афроамериканец Джеймс Эрик Дэвис-младший убил собственных родителей. Никто из учащихся не пострадал. Напомним, подобные происшествия в американских учебных заведениях остаются в центре внимания СМИ после кровавой трагедии в школе города Паркленд (штат Флорида), где 19-летний Николас Круз расстрелял 17 человек.