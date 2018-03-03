2018-03-03T14:27:26+03:00
Политика

Порошенко заявил о вступлении Трампа в «проукраинскую коалицию»

Президент Украины приветствовал решение американского лидера продлить санкции против России
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Порошенко заявил о вступлении Трампа в «проукраинскую коалицию»Порошенко заявил о вступлении Трампа в «проукраинскую коалицию»Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение американского лидера Дональда Трампа продлить антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма к РФ.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице Порошенко в Facebook.

«Приветствую решение президента Трампа продлить санкции США в отношении России», - написал украинский президент.

По его словам, такой шаг Вашингтона послужит «сигналом агрессору» о том, что ограничительные меры в отношении Москвы будут оставаться в силе вплоть до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

«Ни пропаганда, ни бряцание оружием, ни энергетический шантаж не разрушат проукраинскую коалицию», - добавил Порошенко, сопроводив текст фотографией со своей шестиминутной встречи с Трампом в июне прошлого года.

Как сообшал ранее сайт «КП», Белый дом принял решение продлить еще на год санкции, введенные против Москвы на фоне событий февраля-марта 2014 года, когда после государственного переворота на Украине Крым вошел в состав России.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россия и Китай планируют вместе осваивать Луну и дальний космос
В Донецке прогремел взрыв
Песков прокомментировал продление Трампом антироссийских санкций
Путин исполнил гимн России на митинге в «Лужниках»
СМИ: Трамп решил развязать торговую войну в приступе гнева
Путин: нужно сделать все, чтобы будущие поколения россиян были счастливы
«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом»
На стадионе «Лужники» начался многотысячный митинг в поддержку Путина
В ВСУ подтвердили пропажу секретного приказа о плане мобилизации
Полиция арестовала подозреваемого, устроившего стрельбу в университете штата Мичиган
Американский генерал: Русские хакеры нас не боятся
Порошенко: Украина преодолела критическую ситуацию с газом
Принц Гарри и Меган Маркл пригласят на свадьбу более 2,5 тысяч рядовых британцев
Казахстан присоединился к Договору о запрещении ядерного оружия
Представители Тимати пока не подтверждают сообщения о взорвавшемся джипе певца
Боевики изымают у населения Восточной Гуты продовольствие и листовки-пропуски через гумкоридор
Киевская полиция задержала 50 протестующих в палаточном лагере у Верховной Рады
Правительство РФ утвердило правила субсидирования образовательных кредитов
Лавров: Россия призывает международное сообщество укрепить сомалийскую армию