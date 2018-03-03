Порошенко заявил о вступлении Трампа в «проукраинскую коалицию»

СЕГОДНЯ 14:27 2018-03-03T14:27:26+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение американского лидера Дональда Трампа продлить антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма к РФ.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице Порошенко в Facebook.

«Приветствую решение президента Трампа продлить санкции США в отношении России», - написал украинский президент.

По его словам, такой шаг Вашингтона послужит «сигналом агрессору» о том, что ограничительные меры в отношении Москвы будут оставаться в силе вплоть до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

«Ни пропаганда, ни бряцание оружием, ни энергетический шантаж не разрушат проукраинскую коалицию», - добавил Порошенко, сопроводив текст фотографией со своей шестиминутной встречи с Трампом в июне прошлого года.

Как сообшал ранее сайт «КП», Белый дом принял решение продлить еще на год санкции, введенные против Москвы на фоне событий февраля-марта 2014 года, когда после государственного переворота на Украине Крым вошел в состав России.