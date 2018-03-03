В ВСУ подтвердили пропажу секретного приказа о плане мобилизации
Командование Воздушных сил Украины подтвердило исчезнования секретного документа в одной из воинских частей в Винницкой области. Соответствующее заявление было распространено пресс-центром ведомства.
«Информация, обнародованная на некоторых ресурсах в интернете, — о потерянном документе с грифом секретности, подтверждается. По факту отсутствия указанного документа в командовании Воздушных сил проводится служебное расследование», - говорится в сообщении.
По данным украинских СМИ, потерянный документ — совместный приказ Министерства обороны и Генштаба ВСУ касательно плана мобилизации в военных организационных структурах.
Пропажу обнаружили еще 7 февраля во время проверки в режимно-секретном отделе управления защиты информации Воздушных сил ВСУ. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Потеря документов или материалов военного характера, содержащих государственную тайну».
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