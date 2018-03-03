2018-03-03T15:03:53+03:00
Политика

На стадионе «Лужники» начался многотысячный митинг в поддержку Путина

Организаторы демонстрации ожидают, что в ней примут участие не менее 100 тысяч человек
Денис СУХОВ
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Фото: Станислав Красильников/ТАССФото: Станислав Красильников/ТАСС
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В субботу на московском стадионе «Лужники» начался многотысячный митинг в поддержку кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина. Организаторы мероприятия ожидают, что в нем примут участие не менее 100 тысяч человек.

По словам пресс-секретаря избирательного штаба Путина Андрея Кондрашова, еще за час до начала акции на стадионе собралось примерно 80 тысяч человек.

«Чаша вмещает 100 тыс. (человек), сейчас заполнение примерно 75-80%», - рассказал Кондрашов журналистам.

На уточняющий вопрос, достигнет ли число участников 100 тысяч, он ответил «Будет больше».

Участники митинга заполнили трибуны стадиона, а также собрались вокруг украшенной российским триколором сцены. В руках они держат плакаты с лозунгами «За Путина» и «За нашего президента».

Перед началом митинга состоялся концерт, на котором выступили певец Григорий Лепс, группа «Руки вверх», актер и участник конкурса Евровидение-2011 Алексей Воробьев.

«Я, конечно же, горжусь нашей великой страной и знаю, что я буду гордиться нашим президентом, спасибо всем», - обратился к собравшимся дирижер, доверенное лицо Путина Валерий Гергиев.

Также на митинге выступит и сам глава государства Владимир Путин. Напомним, он участвует в президентских выборах 18 марта в качестве кандидата-самовыдвиженца.

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