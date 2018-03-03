Путин: нужно сделать все, чтобы будущие поколения россиян были счастливы

СЕГОДНЯ 15:33 2018-03-03T15:33:19+03:00

Как отметил президент, в этом случае весь XXI век пройдет под знаком ярких побед нашей страны

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В субботу, 3 марта, российский лидер Владимир Путин, который также является кандидатом в президенты на выборах-2018, выступил на митинге в свою поддержку на московском стадионе «Лужники».

В частности, в своей речи глава государства отметил, как важно добиться того, чтобы будущие поколения россиян были счастливы. По его словам, тогда весь XXI век пройдет под знаком ярких побед нашей страны.

«У нас с вами ясные, понятные, благородные цели: мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее. Потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы!» - сказал президент.

Затем Путин задал собравшимся вопрос: «Мы сделаем это, да?» На это многотысячная толпа ответила: «Да!»

«За нас и кроме нас этого не сделает никто», - добавил российский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в субботу днем, 3 марта, в «Лужниках» начался многотысячный митинг в поддержку Владимира Путина. Стоит отметить, что еще за час до начала акции на стадионе собралось примерно 80 тысяч человек.